كروزيتّو: لا إمكانية للدفاع عن النفس بدون أسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه “ليست هناك أي مجال للدفاع عن النفس بدون امتلاك أسلحة”.

وفي تصريحات الأربعاء، على هامش حفل الـ”100+1″ سنة لتأسيس القوات الجوية، قال الوزير كروزيتّو، “إن القوات الجوية هي حجر الزاوية في الدفاع، وستصبح كذلك على نحو متزايد، فالدفاع هو الشرط الأساس للديمقراطية، ويجب بالضرورة أن يتحدث المرء عن أشياء سيئة، لأن إمكانية الدفاع عن النفس تكون مستحيلة بدون أسلحة”.

وأشار وزير الدفاع، إلى أن “في ظل لحظة درامية كهذه التي نمرّ بها، من الحري بنا أن نتذكر بأن الدفاع لا يمكن أن يكون مجرد فاع مدني، بل يمكن للعالم أن يتغير، وهذا عصر لم يكن أحد يأمل به، لكننا لم نستسلم أبداً.

وذكر الوزير القيادي في حزب “إخوة إيطاليا”، أن “العديد من مواطنينا كانوا قد نسوا وجود تنظيم (داعش)، على الرغم من أننا لنا من يحاربه في العراق والكويت”، بينما “تستمر الاستفزازات منذ أكثر من عامين على الحدود الأوروبية”.

وخلص كروزيتو الى القول: “نحن هنا للدفاع عن البلاد، حتى عندما لا يتذكر أحد الخطر”، مبيناً أن “نجاحنا الأكبر يكمن بالهدوء الذي يتطلب الالتزام المستمر، التضحية، الإعداد والاستثمار على الدوام”.