وزير الخارجية الإيطالي يطالب مواطنيه بإشعار قبل السفر بعيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، مواطنيه بإشعار وزارته قبل السفر إلى بلدان غير آمنة، خلال عطلة عيد الفصح.

ومتحدثًا عن خطر وقوع هجمات في إيطاليا وعن الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل السفر إلى الخارج، بعد هجوم يوم الجمعة الماضي في مقر بلدية مدينة كروكوس قرب موسكو، قال نائب رئيس الوزراء: “قمنا في إيطاليا برفع مستوى الأمن وتعزيز الإجراءات الوقائية”.

وتابع: “لقد اعتقلنا ثلاثة فلسطينيين قبل بضعة أيام. لكننا ننصح الإيطاليين في الخارج وأولئك الذين سيغادرون في عيد الفصح بتأجيل الرحلات إلى موسكو وربما تجنب الأماكن المزدحمة، لقد كررنا قول هذا منذ 8 آذار/مارس”.

وذكّر الوزير بأن “شخصاً ما إذا أراد الذهاب إلى بلد أجنبي فيه مخاطر، فمن الأفضل له تغيير وجهته”، مبيناً أنه “لا توجد تهديدات خاصة للسياح في أعالي البحر الأحمر، لأن المخاطر تتعلق بالسفن التجارية. وقد أسقطت مهمة (أسبيدس) الأوروبية الناشطة في المنطقة، 3 طائرات مسيّرة عن بعد، تابعة للحوثيين ورافقت حوالي أربعين سفينة تجارية من السويس إلى البحر الأحمر. إنها تعمل وتحمي السفن والتجارة الدولية”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه “منذ تشرين الثاني/نوفمبر وحتى اليوم، كان هناك انخفاض بنسبة 40% في السفن التي تمر عبر قناة السويس”، بينما “كان انخفاض حركة الملاحة في موانئنا بنسبة 2-3%، وهو تقلص يمكن احتواؤه تماماً”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بأن “الشيء المهم أن هدفنا يتمثل بعدم الاعتياد على عدم المرور عبر السويس، بل المرور عبر رأس الرجاء الصالح، وبالتالي تفضيل موانئ شمال أوروبا وليس موانئنا”. واختتم بالقول، إن “(أسبيدس) تعمل على ضمان الصادرات وحركة المرور في موانئنا أيضاً”.