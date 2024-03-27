وزير الداخلية الإيطالي لنظيره النمساوي: تحدي الإرهاب حاسم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الايطالية عن قيام الوزير ماتيو بيانتيدوزي بزيارة رسمية إلى فيينا اليوم، حيث التقى وزير الداخلية الاتحادي لجمهورية النمسا غيرهارد كارنر.

وقال الوزير بيانتيدوزي خلال الاجتماع، إن “الحرب ضد الإرهاب لا تزال تشكل تحدياً حاسماً آخر”، مبيناً في هذا السياق أن “التبادل الكامل والسريع لأي معلومات مفيدة، إلى جانب نشاط المراقبة الدقيق، سيكون أحد الاتجاهات الرئيسية لعملنا المشترك، وبهذا المعنى تُعدّ منطقة البلقان مركزاً مهماً للغاية”.

وأكد وزير الداخلية أن “إيطاليا والنمسا ترتبطان بعلاقة تعاون ممتازة وراسخة، والتي تجلت مؤخرًا في البعثة المشتركة إلى القاهرة التي قامت بها رئيسة وزرائنا جورجا ميلوني ومستشاركم كارل نيهامر، لتجديد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر”.

وقالت الوزارة، إنه “خلال الاجتماع الثنائي، أكد الوزيران أن إحدى أولوياتهما المشتركة هي وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، من خلال الحؤول دون مغادرة قوارب الهجرة ومكافحة المتاجرين بالبشر”.

وواصل بيانتيدوزي القول، إن “تحليل تدفقات الهجرة يُظهر لنا أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة مع تغيّر السياقات ويستغلون نقاط المغادرة الأقل مأهولة بالسكان. لذلك اتفقنا والنظير النمساوي على أهمية تطوير استراتيجية إقليمية والاستثمار في البلدان المعنية”، وكذلك “على أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل المواءمة الكاملة لسياسة التأشيرات الخاصة ببلدان المنشأ والعبور الثالثة مع المعايير الأوروبية”.

وفيما يتعلق بالحدود بين إيطاليا والنمسا، قالت مذكرة الوزارة، إن “الوزيرين أعربا عن ارتياحهما للتعاون الممتاز بين قوات الشرطة للبلدين، ولا سيما من خلال إقامة الدوريات المشتركة”.