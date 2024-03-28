الولايات المتحدة: بلينكن في فرنسا وبلجيكا الأسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور فرنسا وبلجيكا الأسبوع المقبل، في الفترة من 1 إلى 5 نيسان/أبريل المقبل.

وقال ميلر في تصريحات صحافية، إن “الوزير بلينكن سيتوقف في باريس ثم في بروكسل ولوفين”، وذلك “للتأكيد على التزامنا تجاه حلف شمال الأطلسي وتعزيز الشراكات عبر الأطلسي ومواجهة التحديات العالمية”.

وذكر المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، أن “بلينكن، سيلتقي في باريس الرئيس (إيمانويل) ماكرون، الذي سيناقش معه مسألة دعم أوكرانيا والجهود المبذولة لمنع تصعيد الصراع في قطاع غزّة”.

وأشار المسؤول الدبلوماسي، إلى أن، “وزير الخارجية سيشارك في بروكسل باجتماع وزراء خارجية التحالف عبر الأطلسي”، وكذلك “في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو”.

واختتم الناطق باسم الخارجية الأمريكية بالقول، إن بلينكن، “سيشارك في لوفين بدلاً من ذلك، باجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.