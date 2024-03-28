أيرلندا: وقف مساعدات غزّة قد يشكل نية لإبادة جماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دبلن ـ أعلنت أيرلندا ضم صوتها إلى جنوب أفريقيا إزاء محكمة العدل الدولية، في القول إن وقف تسليم السلع الأساسية يمكن أن يشكل “نية للإبادة الجماعية” لسكان قطاع غزّة.

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان الخميس، قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، إن “الحكومة الأيرلندية ستتدخل في قضية جنوب أفريقيا وتؤيد بأن تقييد وصول الغذاء وغيره من الضروريات إلى قطاع غزّة يمكن أن يشكل نية للإبادة الجماعية”.

وأضاف مارتن: “سندعو المحكمة إلى النظر بمسألة توسيع نطاق كيفية تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا على أساس العقاب الجماعي لشعب بأكمله”، وأن “هناك نمطًا واضحًا من السلوك الرامي إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، مما تسبب بمعاناة على نطاق واسع”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيرلندية مشيراً الى أن “نصف سكان غزة يواجهون المجاعة و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.