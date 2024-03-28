الجنرال بتريوس: على الجيش الإسرائيلي اجتياح رفح وتدمير حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أعرب الرئيس الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ديفيد بتريوس، عن الاقتناع بأنه “ينبغي على الجيش الإسرائيلي أن يجتاح رفح لتدمير حركة (حماس)”.

وفي مقابلة مع محطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الخميس، قال بتريوس، إن “إسرائيل يجب أن تدخل إلى رفح لتدمير (حماس)”، كما “يجب على إسرائيل إنشاء مجتمعات مسوّرة في غزة للسكان الفلسطينيين، وعدم تكرار ارتكاب الأخطاء التي ارتكبناها في العراق”.

وعلى غرار موقف البيت الأبيض، أشار الجنرال الأمريكي، إلى أن “حكومة نتنياهو يجب أن تستعد لليوم التالي بعد الحرب”.