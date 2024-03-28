ميلوني: لا سلام بدون احترام أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بيروت ـ رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام إذا لم يكن هناك احترام أيضاً”، مبينةً أن “الاحترام الذي تمكنت إيطاليا من بنائه في دول وأقاليم مثل هذه، يضمنه الاحتراف، الإنسانية والقدرة على التمتع بالكفاءة، بل وإمكانية امتلاك المعرفة أيضاً”.

وخاطبت رئيسة الحكومة أفراد الكتيبة الإيطالية ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الخميس، بالقول، إن “أسلوب التطلع إلى احتياجات الآخرين هي بطاقة هويتنا التي نفخر بها، إنها الدعامة التي شيدت عليها إيطاليا سلطتها في العالم، والتي تسمح للأشخاص مثلنا ومثلي بتأكيد المصالح الإيطالية”.

وأضافت ميلوني في كلمتها أثناء زيارة الوحدة المرابطة في قاعدة شمع (جنوب لبنان)، أن “جزءًا كبيراً من السمعة التي اكتسبناها في سياقات مثل هذا، يتم بناؤها من خلال العمل الذي تؤدونه كل يوم”.

وشددت رئيسة الحكومة على أن “السلام لا يُبنى بالمشاعر الطيبة والكلمات الجميلة. السلام هو الردع قبل كل شيء، والالتزام هو التضحية”، فـ”على إيطاليا أن تدرك ما تضمنونه بتضحياتكم، لأنكم لا تشاهدون أطفالكم يكبرون، غائبون خلال العطلات وعندما تجتمع العائلة، متخلفون عن مساعدة أصدقائكم، زوجاتكم وأزواجكم”.

وتابعت ميلوني: “أنتم تتخلون عن كل شيء من أجل بناء وضمان ذلك السلام الذي يتمتع به كثيرون، وبشكل خاص في هذه اللحظة، أثناء جلوسهم بشكل مريح على الأريكة في البيت”.