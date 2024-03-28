وزير إيطالي: عمل استخباراتنا مهم وحاسم ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن “هناك عمل تحتي وخفي، كما ينبغي أن يكون، من جانب هيئاتنا الاستخباراتية. عمل غالبا ما يتم التقليل من شأنه ولا يذكر، لكنه مهم وحاسم للغاية”.

وفي معرض تقييمه لحالة التأهب ضد الإرهاب في إيطاليا، أضاف وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، في تصريحات متلفزة، أن “ما تفعله الحكومة يكمن في رصد خطر الإرهاب بأقصى قدر من اليقظة. دون ذعر، لكن بأقصى قدر من الالتزام”.

وأشار الوزير إلى أن “اللجان الوطنية للأمن والنظام العام، اجتمعتا وتم تحديد 250 موقعاً مستهدفًا، هي تلك التي سنراقبها”، كما أن “هناك اهتمام خاص بعالم الشبكة العنكبوتية، الذي يُعدّ المصدر الذي يأتي منه الإرهاب والتطرف، بما في ذلك التطرف الإسلامي، ومن يسمون بالذئاب المنفردة”، الذين “ربما يكونون الأكثر خطورة في هذه اللحظة”.

وتابعك “أود أن أذكركم بالنشاط الوقائي الذي تقوم به استخباراتنا أيضاً”، فـ”منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما وقع هجوم (حماس)، تم طرد 47 مواطنًا أجنبيًا من بلادنا. وهذا أمر نادرًا ما يتم الحديث عنه”، لكن “يجب علينا أيضًا أن نشيد بالعمل الوقائي العظيم الذي قامت به قوات شرطتنا”.