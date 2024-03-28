اتحاد إيطالي: عودة مؤشر ثقة المستهلك إلى الانخفاض إشارة سيئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى اتحاد إيطالي، أنه “بعد 4 أشهر من الصعود المتواصل، بدأ مؤشر ثقة المستهلك بالانخفاض مرة أخرى في شهر آذار/مارس، ليسجل اتجاها تنازليا شملت العديد من مكوناته”.

وقد أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في وقت سابق الخميس، “تراجع ثقة المستهلك في آذار/مارس الجاري، إذ انخفض مؤشرها من 97.0 إلى 96.5 نقطة، مقابل توقعات بـ97.5 نقطة”، بينما “ارتفع المؤشر المركب لمناخ ثقة الأعمال من 95.9 إلى 97.0 نقطة”.

وبهذا الصدد، قال رئيس هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، كارلو ريينتسي، إن “ثقة المستهلك تسجل انتكاسة لا يمكن إنكارها، حيث عادت إلى قيم كانون الثاني/يناير الماضي”، وهي “إشارة سيئة للغاية فيما يتعلق بميل الأسرة إلى الإنفاق والاستهلاك، وبشكل خاص إذا اعتبرنا أن التراجع الأقوى يرتبط بتقييمات الاقتصاد الوطني”.

وأوضح ريينتسي، أن الانخفاض يشمل أيضاً “الوضع الاقتصادي للأسرة، بما في ذلك، التقييمات المتعلقة بالميزانية المنزلية وتلك المرتبطة بفرص شراء السلع المعمرة في المرحلة الراهنة”، وهو “اتجاه سلبي أكدته أحدث معطيات (إستات) بشأن نشاطي التجارة والصناعة”، والذي “يشهد على تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، فمن الأفضل للحكومة أن تواجهه من خلال اتخاذ تدابير فعالة حقاً لخفض أسعار التجزئة، بعد عامين من ارتفاع الأسعار الذي دفع العائلات إلى الفقر”.