السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة: خطر المجاعة في السودان يلوح في الأفق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- إشارة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى أن “18 مليون سوداني يواجهون الجوع الحاد، وخطر المجاعة يلوح في الأفق”.

وأضافت، في منشور الخميس على منصة (إكس) “لكن لم تتم تلبية سوى جزء صغير من النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل السودان”.

وقالت الدبلوماسية الامريكية “هذا غير مقبول”، ملفتة إلى أن الولايات المتحدة هي “أكبر دولة مانحة منفردة”، مضيفة “الآن، الدول الأخرى بحاجة إلى تكثيف جهودها”.

وأضافت غرينفيلد رابطا لمقال لها نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) في وقت سابق عن زيارتها للاجئين السودانيين على الحدود التشادية.

وكتبت الدبلوماسية حينها ” في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما قمت بزيارة مستشفى مؤقت في أدريه بتشاد، حيث كان اللاجئون السودانيون الشباب يعالجون من سوء التغذية الحاد، كان كل ما سمعته: صمت غريب”. وأردفت “لقد حاولت أن أجهز نفسي لبكاء الأطفال المرضى والهزيلين، لكن هؤلاء المرضى كانوا أضعف من أن يبكوا”.

وأشارت إلى أنه “قبل عشرين عاما، كنت قد زرت نفس المدينة والتقيت باللاجئين السودانيين الذين فروا من العنف في دارفور، حيث نفذت ميليشيا الجنجويد، بدعم من نظام عمر البشير الاستبدادي الوحشي، حملة إبادة جماعية شملت القتل الجماعي والاغتصاب والنهب”.

وقالت “اليوم، حولت الحرب الأهلية السودان مرة أخرى إلى جحيم لا يطاق. ولكن حتى بعد أن صنفت جماعات الإغاثة الأزمة الإنسانية في البلاد على أنها من بين أسوأ الأزمات في العالم، لم يذهب سوى القليل من الاهتمام أو المساعدة للشعب السوداني”.

وكانت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد حذرت من حالة انعدام واسعة النطاق وسريعة التدهور في الأمن الغذائي في السودان. وقالت “بكل المقاييس: الحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية، وأعداد النازحين الذين يواجهون الجوع، يعد السودان واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة”.