وزير التعليم الإيطالي: فصول دراسة غالبيتها إيطالية وإلا الفوضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير التعليم في الحكومة الإيطالية، جوزيبي فالديتارا، أنه فيما يتعلق بعدد الأطفال الأجانب في المدارس، “يجب أن تكون الفصول الدراسية ذات أغلبية من الإيطاليين”، وإلا “التفكك والفوضى”.

وأضاف فالديتارا (حزب الرابطة) في منشور الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي: “إذا اتفقنا على أن الأجانب يستوعبون القيم الأساسية المكتوبة في الدستور بسهولة أكبر إذا كانت غالبية التلاميذ من الإيطاليين، وعلى أن يشارك الآباء أيضًا في تعلم اللغة والثقافة الإيطالية وإذا كانوا لا يعيشون في مجتمعات منفصلة”. وقال “نحن تعتزم التحرك كوزارة في هذا الاتجاه”.

وجاء حديث الوزير غداة اقتراح أثار جدلا لنائب رئيس الوزراء، زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني حدد فيه الأخير نسبة الطلاب الأجانب في كل فصل دراسة بـ20 كحد أقصى من مجموع التلاميذ، وذلك في أعقاب إعلان إدارة إحدى المدارس في بلدة على أبواب مدينة ميلانو تعليق الدراسة يوم عيد الفطر بحجة أن أربعين بالمئة من الأطفال هم من المسلمين.