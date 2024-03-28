انعقاد مجلس الناتو-أوكرانيا إثر “تصعيد الضربات الجوية الروسية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقد مجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا اجتماعا اليوم الخميس على مستوى السفراء بناء على طلب أوكرانيا من كييف، وذلك “في أعقاب الغارات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا”.

وأشار بيان صدر في بروكسل عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أن “الحلفاء أدانوا بشدة تصعيد الضربات الجوية الروسية وأكدوا مجددا التزامهم بمواصلة تعزيز دفاعات أوكرانيا”.

وترأس نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانا المجلس وانضم إليه وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف عبر تنقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ونقل البيان عن نائب الأمين العام أن “الهجمات الروسية المستمرة ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية تظهر الحاجة الملحة لدعمنا المستمر”.

ولفت الناتو في بيانه إلى أن الحلفاء يقدمون “مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية غير مسبوقة لأوكرانيا”، مشيرا إلى أن “فرنسا سترسل قريباً المزيد من مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز قيصر”، كما “انضم العديد من الحلفاء إلى مبادرة التشيك لشراء 800 ألف قذيفة مدفعية إضافية”.

وأشار الحلف إلى أنه يعمل على إنشاء مركز مشترك للتحليل والتدريب والتعليم في بيدغوش (بولندا) لتدريب القوات الأوكرانية إلى جانب قوات الحلفاء.

هذا، وقد تم الإعلان عن اتفاق على تشكيل مجلس الناتو-أوكرانيا في قمة الحلف الأخيرة (فيلنيوس 2023) للعمل كمثابة منتدى للمشاورات بشأن الأزمات وصنع القرار بين الناتو وأوكرانيا.