تاياني: تهديدات بوتين بإسقاط مقاتلات إف-16 الغربية دعائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بـ”البروباغندا” تهديدات رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بإسقاط مقاتلات إف-16 الغربية يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال تاياني، وفق مقتطفات من مقابلة ستبثها القناة العامة الأولى في وقت لاحق من مساء الخميس: “بالنسبة لي، يبدو الأمر بمثابة دعاية كبيرة”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية “إنه (بوتين) ماهر جدًا في التضليل الإعلامي لأنه نشأ في الـ كي جي بي”، أي جهاز الاستخبارات السوفياتي السابق.

وقال “للأسف، ترك الأمن الروسي انطباعًا سيئًا بعد الهجوم الإرهابي قبل بضعة أيام” قرب العاصمة موسكو، مضيفًا أن بوتين “يحاول الآن صرف الانتباه: أوكرانيا هي المسؤولة، ثم الأميركيون”.

وردا على سؤال حول ما تردد عن توعد بوتين يضرب أي مطارات تنطلق منها مقاتلات إف-16 نحو أوكرانيا، قال “لا أعتقد أنه سيفعل ذلك. لا أعتقد أن بوتين يريد حربا عالمية، لأنه لن ينتصر حينها”.