تاياني: ينبغي عمل كل شيء لتجنب توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن خشيته من توسع رقعة الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس في منطقة الشرق الوسط.

وقال، في مقتطفات من مقابلة مع القناة العامة الأولى يتم بثها كاملة في وقت لاحق اليوم الخميس “أخشى أن ينتشر الصراع، ولكن يجب علينا أن نفعل كل شيء لضمان عدم حدوث ذلك”.

وأشار تاياني إلى أن زيارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (أمس واليوم) إلى لبنان “تسير في هذا الاتجاه”، وأيضا “العمل الذي نقوم به مع القوات المسلحة اللبنانية بقيادة العماد جوزيف عون”.

وأوضح وزير الخارجية الايطالي أن الهدف هو “الحد من نفوذ حزب الله وتهدئة الأجواء”، فضلاً عن “تدريب القوات المسلحة اللبنانية”.

وبشان هجوم السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي من جانب حركة حماس، قال تاياني إنه “لم يكن هجومًا عسكريًا، بل مطاردة لأي يهودي لإثارة رد فعل”، مشيرا إلى أن هدف الحركة هو الحصول على “رد فعل عنيف من إسرائيل لدفع الدول العربية على التراجع عن الرغبة في توقيع اتفاقيات تطبيع” وخاصة من طرف المملكة العربية السعودية، وهو “مشروع سنواصل العمل فيه”.