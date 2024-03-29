وزير الدفاع الإيطالي يبحث فرص التعاون مع كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/بريشتينا- أعاد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو التأكيد على أن “استقرار البلقان هو أولوية” لبلاده، وذلك خلال زيارته لجمهورية كوسوفو للقاء الجنود الايطاليين في بعثة حفظ السلام (كفور) بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شمال كوسوفو بمناسبة عيد الفصح.

وخلال الزيارة، التقى كروزيتو نظيره في حكومة كوسوفو إيوب مقدونسي.

وأشارت وزيرة الدفاع الإيطالية إلى أن الوزيرين “بحثا فرص التعاون مع قوات أمن كوسوفو لدعم أمن واستقرار المنطقة والرغبة المشتركة في إيجاد سبل لجعل التعاون أكثر فاعلية فعالاً بشكل”.

وقال كروزيتّو إن “الالتزام الإيطالي على مدى أكثر من 20 عامًا في مهمة قوة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو لتعزيز السلام والاستقرار يؤكد على روابط الصداقة القوية بين إيطاليا وكوسوفو”.

وأضاف أن “وجودنا الحاسم لتخفيف التوترات وتجنب التصعيد بين الأطراف”، في إشارة إلى الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية التي تتمركز في شمال كوسوفو.