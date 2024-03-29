مسؤول إيطالي: الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد مسار الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية، السيناتور لورينزو غويريني أن تكون الأشهر القليلة المقبلة في أوكرانيا “حاسمة في تحديد مسار الحرب”.

وقال غويريني، وزير الدفاع السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، في تصريحات صحفية الجمعة “من جانبنا، كغرب، من الضروري، أكثر من أي كلمة تضامن، زيادة تدفق المساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن بلادها”، وذلك لـ”إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض عاجلاً أم آجلاً، بينما تقف أوكرانيا على قدميها”.

ورأى رئيس اللجنة البرلمانية أن “المطالبة بالمزيد من الأسلحة هي ضرورة تصطدم بإجهاد الحرب في الغرب”، ولكن “ليس من حقنا أن نشعر بالارهاق في دعم شعب يدافع عن نفسه من قنابل حرب إمبريالية. من واجبنا أن نقدم المساعدات العسكرية كالذخائر وأنظمة الأسلحة التي تحتاج إليها أوكرانيا بالحجم والوقت اللازمين”.