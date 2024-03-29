فون دير لاين في رسالة للبرلمان الأوروبي: مليار يورو كمساعدة مالية عاجلة لمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- في رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين عن خطط لعملية عاجلة عبر المساعدة المالية الكلية (MFA) بقيمة تصل إلى مليار يورو” لصالح مصر.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي إلى “التدهور السريع” للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد”، والذي أرجعته إلى “الاثار الاقتصادية للحرب العدوانية الروسية واسعة النطاق ضد أوكرانيا، الحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر”، وذكرت أنه “من الضروري ضمان وصول أول مساهمة كبيرة” إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.

وللقيام بذلك، ستستخدم المفوضية الآلية المنصوص عليها في قانون الاتحاد الاوروبي، والتي تتطلب موافقة الدول الأعضاء على الأموال دون المرور عبر البرلمان الأوروبي. كما يتحايل هذا الإجراء أيضًا على متطلبات تقييم أثار الدعم المالي.

وكانت القاهرة قد شهدت في 17 آذار/مارس الجاري توقيع “اتقاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تتحصل بموجبها الأخيرة على مدى أربعة سنوات على 7.4 مليار يورو في شكل قروض واستثمارات ومساعدات مالية طارئة.