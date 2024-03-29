وزير التعليم الإيطالي: مدرسة مفتوحة للجميع لكنها متجذرة بعمق في نظام قيمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير التربية والتعليم في الحكومة الإيطالية، جوزيبي فالديتارا أن “مستقبل المجتمع يعتمد على حلول الاندماج للأجانب”، وذلك في أعقاب تصريحات سابقة له عن سلبيات كثرة التلاميذ الأجانب في فصول الدراسة مقارنة بالايطاليين، أثارت جدلا وانتقدتها بشدة قوى سياسية معارضة.

وكتب فالديتارا (حزب الرابطة) على منصة (إكس) “أود تنويه العديد من النقاد الذين يسخطون بسهولة ويطلقون العنان في هذه الساعات بحثا عن خطأ لغوي في مقالي، أنهم بفعلهم هذا يتجاهلون السؤال الذي طرحته، لأنه من الواضح أنه ليس لديهم إجابات”.

وأضاف “لكن، مستقبل مجتمعنا الوطني يعتمد على حلول الاندماج الحقيقي للأجانب”.

وخلص وزير التعليم إلى أن “المدرسة الإيطالية التي نريدها هي أن تكون مفتوحة للجميع، لكنها متجذرة بعمق في نظام قيمها. فلا يوجد مستقبل لمجتمع ليس له هوية. هنا لب القضية الحقيقية”.