الأسقف المعاون على القدس: توترات داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الأسقف المعاون على القدس والنائب البطريركي في إسرائيل المطران رفيق نهرا إن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس وقضية الرهائن هما من بين القضايا الحساسة، “لكن ثمة مشاكل أخرى”، متوقفا عند “التوترات السائدة” داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة (أسيا نيوز) الكنسية في ضوء الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس إلى الكاثوليك في الأرض المقدسة لمناسبة أسبوع الآلام، لفت المطران رفيق نهرا إلى أن “الكنيسة دعت دوماً إلى بلوغ حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك قبل اعتداءات السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلاع الحرب الدامية الأخيرة في قطاع غزة، كي يتمكن الشعبان من عيش حياة كريمة، مدركين أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو”.

وذكّر بأن “الفلسطينيين لا ينعمون بالاستقلال، ويشعرون أنهم داخل سجن، ويُحرمون من كرامتهم”، مؤكدا أن ثمة حاجة إلى “اتفاقات سياسية الطابع مع أن الأمر بات صعباً اليوم في ضوء الصراع الدائر”، حسبما نسب إليه القول الإعلامي الاخباري للكرسي الرسولي.

وأردف “مع ذلك، ينبغي على اليهود والمسلمين، الإسرائيليين والفلسطينيين، أن يتوصلوا إلى حل يسمح للطرفين بالعيش جنباً إلى جنب بأمن، كما لا بد من تخطي الانقسامات والتوترات الراهنة داخل المجتمع الإسرائيلي”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مكونات المجتمع الإسرائيلي “تعيش مرحلة معقدة للغاية مطبوعة بتضارب المصالح، وقال إن من يعيش داخل دولة إسرائيل يشعر بتلك التوترات الكبيرة والتي تُترجم في مواجهات يومية بين من يريدون الحرب حتى النهاية، حتى الانتصار على حماس، ومن يفكرون بحياة أبنائهم، وعائلاتهم وبالرهائن”. وأضاف أن “ثمة مواطنين يعتبرون أن الأولوية تتمثل في تحرير الرهائن، المدنيين وغير المدنيين المحتجزين على يد حماس، قبل الحديث عن النصر العسكري، وهذه المواقف تولد انقسامات كبيرة داخل المجتمع”.