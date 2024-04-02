المبعوث الأمريكي لليمن في المنطقة لمناقشة وقف هجمات الحوثيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الولايات المتحدة عن جولة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع “لمناقشة الحاجة إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن وإيصال المساعدات الإنسانية إليه والدول الأخرى المحتاجة”.

وشدد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية بهذا الصدد على أن “الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم سلام دائم في اليمن وتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تضر الشعب اليمني”، كما إنها “تدعم العودة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بمجرد أن يوقف الحوثيون هجماتهم العشوائية”.

وسيجتمع المبعوث الخاص ليندركينغ مع “نظراء اقليميين لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني”.