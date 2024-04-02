سانشيز: إسبانيا قد تعترف بالدولة الفلسطينية بحلول الصيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدريد ـ أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن حكومته “تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، ربما “قبل الصيف”.

وأكد رئيس الحكومة في محادثة غير رسمية مع الصحفيين الذين رافقوه في رحلته الرسمية إلى الشرق الأوسط، أن “القرار سيتخذه مجلس الوزراء وسيقدمه بعد ذلك إلى البرلمان”. وذكر أنه يؤمن بأن “السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة في ظل الحرب القائمة بين إسرائيل وحركة (حماس) هو الاعتراف بفلسطين”.

وأعرب رئيس الجهاز التنفيذي الإسباني عن الثقة بأنه، “في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم وقف إطلاق نار وشيك خلال عيد الفطر، ستطرأ تغييرات مهمة على المستوى المتعدد الأطراف في الأسابيع المقبلة، قد تفتح المجال لأفق جديد”. وأشار صراحة إلى أن “خلال النصف الأول من هذه السنة، سيتم بحث مسألة الاعتراف بفلسطين”.

وأشار سانشيز إلى أن حكومته “قادرة على اتخاذ الخطوة نحو الاعتراف بفلسطين طالما تم استيفاء شرطين: عدم ترك إسبانيا وحدها على هذه الطريق، وأن يخدم الأمر الحل النهائي للحرب في قطاع غزّة”.

وبهذه الخطوة الأولى، حث رئيس الوزراء “نظرائه: الإيرلندي ليو فارادكار، المالطي روبرت أبيلا، والسلوفيني روبرت غولوب، الذين أبدوا استعدادهم، على السير على خطاه، طالما كان من شأنها أن تقدم مساهمة إيجابية وتتناسب مع الظروف، ولمرافقة الحكومة الإسبانية في هذا الرهان”، الذي دافع عنه شخصيا أمام نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.