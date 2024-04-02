محلل سياسي إيراني: لقد عيل صبرنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طهران ـ قال محلل سياسي إيراني، إن بلاده “قد أظهرت صبراً استراتيجياً حتى الآن، لكن هذا الوضع وصل إلى حدّه. سيكون هناك انتقام بالتأكيد وربما لن نضطر إلى الانتظار طويلاً”، تعليقا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المجمّع الدبلوماسي الإيراني بدمشق وتسببت بمقتل الجنرال من الحرس الثوري محمد رضا زاهدي.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، رأى المحلل السياسي ورئيس قسم الدراسات الأمريكية بجامعة طهران، سيد محمد مرندي، أن “ما حدث لن يغير استراتيجية الجمهورية الإسلامية في سورية”.

وأوضح مرندي، وهو أيضا مستشار فريق المفاوضين الإيرانيين حول البرنامج النووي، أن “استراتيجينا في سورية كانت تتمثل بالمساعدة في هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما، وهذا لن يتغيّر”.

وأشار الأكاديمي إلى أن “الغارة الإسرائيلية على دمشق كانت ممكنة لأن الغرب يسمح للنظام العنصري بارتكاب أي جريمة، أو عمل وحشي، لكن العالم تغيّر ولم يعد هناك مجال للتفوق العرقي الغربي في المنطقة”. واختتم بالقول، إن “الغرب أظهر أنه مجرد من القيم والأخلاق ولا يحترم الخطوط الحمراء واللياقة”.