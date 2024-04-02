متحدث أوروبي: الهجمات الروسية ضد أهداف مدنية بأوكرانيا جرائم حرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف المتحدث باسم السياسة الخارجية في مفوضية الاتحاد الأوروبي “الهجمات المتعمدة ضد أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها “جرائم حرب”.

وأكد بيتر ستانو، خلال الإحاطة اليومية للجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل، أن التكتل الموحد “سيواصل دعم أوكرانيا في مواجهة هذه الهجمات الوحشية طالما كان ذلك ضروريا، والتي من شأنها تعزيز تصميمنا على مواصلة دعمها”.

وردا على سؤال عن الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية الأوكرانية، قال ستانو: “من الواضح أننا نتابع عن كثب وحشية متزايدة ومستمرة للعدوان الروسي على أوكرانيا في الأيام الأخيرة خلال عطلة عيد الفصح”، حيث “واصلت روسيا ترويع الشعب الأوكراني من خلال إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على عدة مدن وأهداف مدنية”.

وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن “استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة أصبح بشكل متزايد”، وقال “هذا أمر ندينه بشدة وندعو روسيا إلى التوقف عنه”.