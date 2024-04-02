إدانة أوروبية لمواصلة كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي إنه “يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا في 2 نيسان/أبريل، وهو ما يشكل انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وفق ما جاء في مذكرة.

وأشارت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي إلى أن “الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى وقف جميع الأعمال غير القانونية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين”.

وحثت المذكرة بيونغ يانغ على قبول “عروض الحوار المقدمة من أطراف معنية” بأمن المنطقة وعلى “الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية بطريقة كاملة قابلة للتحقق ولا رجعة فيها”.

وقالت إن “الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع جميع الشركاء في تعزيز عملية دبلوماسية هادفة تهدف إلى نزع الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه في شبه الجزيرة الكورية”.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من بيونغ يانغ حلق لنحو 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.