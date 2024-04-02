غوتيريش يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الهجوم على “مبنى دبلوماسي” لجمهورية إيران الإسلامية في العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين وما أفيد عن وقوع ضحايا نتيجة ذلك.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، أكد الأمين العام “ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقا للقانون الدولي”، مذكرا جميع الأطراف بـ”التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.

وجدد غوتيريش دعوة جميع المعنيين لـ”تجنب هجمات قد تضر المدنيين والبنية الأساسية المدنية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد”.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن “أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل بما سيخلف عواقب مدمرة على المدنيين الذين طالتهم معاناة غير مسبوقة في سورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وبقية منطقة الشرق الأوسط”.

ووفق الحرس الثوري الإيراني، فإن الهجوم أسفر عن مقتل قائد الحرس في سورية ولبنان ونائبه، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما.

وقد أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق الغارة الإسرائيلية على القنصلية في دمشق، وقالت إن “العدو سوف يندم”، محذرة من “تداعيات المغامرات الإسرائيلية ومن توسيع دائرة الصراع”.

وأكدت في مذكرة ان الجمهورية الاسلامية تحتفظ بحقها في الرد الصارم على هذا العدوان وفق القوانين الدولية، وأضافت ان “إيران بقوتها وكامل حكمتها وسياستها ستجعل الكيان الصهيوني نادمًا على جريمته الإرهابية”.