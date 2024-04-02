قلق أوروبي لتشريع قرغيزي يستهدف منظمات المجتمع المدني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الاتحاد الأوروبي أن اعتماد السلطات في جمهورية قيرغيزستان للتشريع الأخير بشأن “المنظمات غير التجارية”، والمعروف أكثر باسم تشريع “الممثلين الأجانب”، يعد “تطورًا مثيرًا للقلق”.

وأشارت المذكرة الصادرة اليوم الثلاثاء عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إلى “إن التشريعات التي تقيد قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل بحرية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المجتمع القرغيزي وتعاونه مع الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي”.

وقالت “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بالتعاون الثنائي مع جمهورية قيرغيزستان على أساس احترام الحريات الأساسية وسيادة القانون والمعايير الديمقراطية”، حيث “تشكل هذه القيم جزءًا لا يتجزأ من النظام المعمم (GSP+)للأفضليات واتفاقية الشراكة والتعاون المعززة (EPCA) القادمة.

وينصّ مشروع القانون بشأن “الممثلين الأجانب” على المسؤولية الجنائية وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات عند المشاركة النشطة في منظمة غير تجارية يُعتبر أن عملها ينطوي على “تحريض المواطنين على رفض أداء واجباتهم المدنية أو ارتكاب أعمال غير قانونية أخرى” أو عند دعمها.

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، فإن هذه الجريمة معرَّفة تعريفًا مبهمًا وفضفاضًا وقابلًا للتفسير الذاتي، ما قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية انتقائية عند مناصرة حقوق الإنسان المشروعة.

كما يمنح القانون وزارة العدل صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة للمباني والتدقيق في الأنشطة ومصادرة الوثائق. ويشترط على المنظمات غير التجارية المعنية بما يسمى “بالأنشطة السياسية”، التي تتلقى تمويلاً أو ممتلكات أخرى من مصادر أجنبية، أن تُسجَّل بوصفها من “الممثلين الأجانب”. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعليق عملياتها لمدة تصل إلى ستة أشهر، من دون ضرورة الاستحصال على أمر من المحكمة.