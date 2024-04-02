إيطاليا تنضم للدول المطالبة لإسرائيل بتوضيحات عن مقتل موظفي الإغاثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انضمت إيطاليا إلى الدولة المطالبة لإسرائيل توضيح ملابسات مقتل سبعة من موظفي (ورلد سنترال كيتشن) في ضربة جوية وسط القطاع.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني بعد عصر الثلاثاء “نطلب نحن أيضا من إسرائيل توضيحات” عن الحادثة.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “احترام القانون الإنساني وحماية المدنيين هما أولويتان”.

وقدم الوزير “تعازيه لأسر مشغلي المطبخ المركزي العالمي الذين فقدوا حياتهم في غزة”، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية “تواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.