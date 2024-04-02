وزير الخارجية الإيطالي يشارك باجتماعات حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، سيشارك في بروكسل غداً الأربعاء وبعد غد الخميس في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو الأول الذي تشارك فيه السويد كعضو في الحلف.

وبعد اجتماع مجلس شمال الأطلسي المخصص للقضايا الاستراتيجية للحلف على ضوء قمة واشنطن يومي 9 و11 تموز/يوليو المقبل، سيشارك نائب رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس في احتفالات الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وستعقد يوم الخميس أيضًا جلسة عمل أخرى بصيغة مجلس الناتو وأوكرانيا، يشارك فيها وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ونقلت وزارة الخارجية عن تاياني القول بهذا الصدد، إنه “في هذه المرحلة من الحرب، يجب علينا مواصلة دعم أوكرانيا، وإظهار جبهة وحلف شمال أطلسي متماسكين، مع تجنب أي تدخل للحلف في الصراع”.

وفيما يتعلق بالبنية الدفاعية عبر الأطلسي، أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية “تطوير صناعة دفاع أوروبية قوية”، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فـ”من المهم في الواقع تجنب الازدواجية وعدم الكفاءة، وتعزيز تكامل أعمق بين المنظمتين”.