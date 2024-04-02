الاتحاد الأوروبي، تعليقا على التشريع الإسرائيلي الجديد: ينبغي ضمان حرية الصحافة بكل مكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الشعور بالقلق إزاء التشريع المعتمد حديثا والذي يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الإعلام الأجنبية من العمل في إسرائيل”.

وقد أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق قانونا يسمح لحكومة بنيامين نتنياهو حظر وسائل إعلام أجنبية، من ببنها فضائية (الجزيرة) القطرية، ترى أنها مهددة للأمن.

وقال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة إنه “ينبغي ضمان حرية الصحافة في كل مكان، بما في ذلك في سياقات الحرب، حيث يكون عمل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ضروريًا لتزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب”.

وأشار إلى أن أعدادا كبيرة جدًا من الصحفيين فقدوا أرواحهم وأصيب المئات منذ بداية النزاع في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقال “نحن ندين بشدة عمليات قتل الصحفيين ونذكر بضرورة ضمان وصولهم وسلامتهم وحمايتهم في جميع الأوقات”.

وشددت المذكرة على أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزمًا بدعم الصحفيين المستقلين والعاملين في مجال الإعلام في كل مكان في العالم”.