سالفيني: أتفق مع لوبان بشأن أوكرانيا وبأن للمعتدى عليه حق وواجب الدفاع عن نفسه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد نائب رئيس الوزراء، وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن حزبه “الرابطة، قد صوت دائماً لصالح جميع الإجراءات الرامية للدفاع عن أوكرانيا التي تعرضت للهجوم، لكن دون الإشارة إلى الشعب الروسي بأكمله باعتباره عدواً يجب دحره”.

وقال زعيم حزب الرابطة في مقابلة مع صحيفة (ليبيرو) الخميس: “أنا أتفق مع لوبان”، التي أشادت قبل بضعة أيام بمقاومة الشعب الأوكراني، فـ”أولئك الذين تعرضوا للهجوم لديهم حق وواجب الدفاع عن أنفسهم، وأنا أشعر بالرعب عندما يحاول (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون كسب أرضية سياسية في بلاده، ومع نتائج سيئة، بإرسال قوات أوروبية للقتال والموت في أوكرانيا”.

وأشار الوزير إلى أن “الحكومة الإيطالية قد أعربت عن موقفها في هذا الشأن بوضوح، وأعتقد أن الإيطاليين سعداء بموقف لوبان أكثر من موقف ماكرون”. وأردف: “أنا لا أشاطر تطرف أولئك الذين يحاربون بوتين، بحظر عروض الباليه والحفلات الموسيقية ومقاطعة الرياضيين. هذا أمر سخيف”.

وتابع سالفيني: “سأنظم أول قمة لمجموعة السبع الأسبوع المقبل في ميلانو، في الفترة من 11 إلى 13 نيسان/أبريل، بمشاركة أميركيين وبريطانيين ويابانيين والضيف الخارجي سيكون وزير البنية التحتية الأوكراني، لأن النقطة الأولى في أجندة القمة ستكون إعادة إعمار أوكرانيا، وبينما يتم بحث اقتراحات سحب الثقة السريالي مني في البرلمان، يدعو سالفيني، المؤيد الخطير لروسيا نظيره الأوكراني إلى الطاولة مع ممثلي القوى العالمية للحديث عن إعادة الإعمار، التي تنطوي بالتالي على وقف الأعمال العدائية، الذي آمل أن يحدث عاجلا”.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه “في كل الأحوال، أتطلع إلى الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، لأن نقطة التحول الجمهوري تعني العودة إلى التوازن والاعتدال والسلام. وآمل بأخبار إيجابية، دون انهيارات عسكرية قبل حلول الشهر السالف الذكر”.

هذا وقد جرى يوم أمس الأربعاء، رفض اقتراح سحب الثقة من سالفيني في مجلس النواب بسبب علاقات حزبه المزعومة مع الاتحاد الروسي، بعد أن حظي 129 صوتًا مؤيداً، و211 صوتًا معارضاً، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.