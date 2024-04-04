منظمة WCK تدعو لإجراء تحقيق مستقل في ضرب قافلتها بغزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ دعت منظمة المطبخ المركزي العالمي (WCK) إلى إجراء “تحقيق مستقل” في الغارة الجوية الإسرائيلية التي قتل فيها سبعة من عمال الإغاثة التابعين لها.

وطلبت المنظمة غير الحكومية الأمريكية من إسرائيل “الاحتفاظ بجميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية المتعلقة بالهجوم على القافلة والمفيدة لتسهيل إجراء تحقيق مستقل”، وقالت إن “الأمر انطوى على هجوم عسكري شمل ضربات متعددة واستهدف ثلاث مركبات تابعة لمنظمتنا، تحمل مدنيين وقد تم تمييزها بشكل واضح على أنها مركبات (WCK)”.

وأوضحت منظمة (WCK) في مذكرة الخميس، أن “تحركات كادرنا كانت في ظل امتثال كامل لتوجيهات السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بخط سير رحلته، مساره ومهمته الإنسانية”، مبينةً أن “إجراء تحقيق مستقل هو السبيل الوحيد للوقوف على حقيقة ما حدث، ضمان الشفافية، تحديد المسؤولية ومنع وقوع هجمات مستقبلية ضد العاملين في المجال الإنساني”.

وبهذا الصدد، صرح مؤسس المنظمة، الشيف خوسيه أندريس، أن “هذا لم يكن مجرد حادث مؤسف سقطت فيه قنبلة في المكان الخطأ. لقد كانت هناك قافلة إنسانية بطول يتجاوز 1.5 أو 1.8 كيلومتر، محددة بشكل جيد للغاية، على سطح مركباتها لافتات تحمل شعاراً ملوناً جداً، من الواضح أننا فخورون به للغاية، كما أن من الواضح جداً من نحن وماذا نفعل”.