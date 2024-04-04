رئيس وزراء أستراليا: رد إسرائيل على الغارة ضد  WCK”غير كافٍ”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيدني ـ أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن “التفسير الذي قدمته إسرائيل لقتل سبعة من عمال الإغاثة العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي (WCK) غير الحكومية الأمريكية في قطاع غزة، ومن بينهم مواطنتنا زومي فرانكوم، ليس كافيا”.

وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة سيدني، الخميس: “نحن بحاجة إلى تحمل جهة ما المسؤولية عمّا حدث”، مبيناً أن “التصريحات التي تم الإدلاء بها ليست كافية، بما فيها التصريح بأن ذلك كان مجرد تبعة للحرب الدائرة”.

وكانت منظمة (Wck) قد أعلنت بعد ضرب قافلتها بشكل مباشر، عن “التعليق الفوري لعملياتنا في المنطقة”. وأردفت: “سنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريباً”.