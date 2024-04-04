رئيس وزراء كندا: مرفوض قتل عاملين إنسانيين يقومون بإيصال الطعام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أوتاوا ـ وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوه، بـ”غير المقبول”، قتل إسرائيل سبعة من العاملين في المجال الإنساني، ينتمون إلى منظمة المطبخ المركزي العالمي (WCK) غير الحكومية الأمريكية.

ووجه ترودوه في تصريحات صحافية الخميس، “مشاعر تأثر خاصة إلى عائلة جاكوب فليكينغر، المواطن الكندي الذي كان من بين القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية ضد القافلة الإنسانية”، والذي “لقي مصرعه أثناء توصيل الطعام للمدنيين المحتاجين”، مؤكداً أن “موته غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف رئيس الحكومة الكندية، أنه “في الوقت الذي نشهد فيه حاجة ماسة لتكثيف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، فإن إسرائيل ملزمة بضمان سلامة عمال الإغاثة”. واختتم بالقول إن “العالم وأحباؤه (فليكينغر) يستحقون تفسيراً لملابسات الحادث”.