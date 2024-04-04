وزير الخارجية الإيطالي: الحوار مع موسكو صعب إن لم يكن مستحيلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا، أصبح الحوار مع الاتحاد الروسي “صعبا إن لم يكن مستحيلا”.

وقال الوزير، على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي الخميس في بروكسل، والذي تناول أيضًا موضوع العلاقات مع الكرملين، “نحن ننتقد روسيا بشدة وندين الخيارات التي اتخذتها”، ولكن “أمل أن يعود السلام في أقرب وقت ممكن، وأن نستأنف أيضًا العلاقة الإيجابية مع روسيا”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تدهور العلاقات مع موسكو “لم يأت من جانبنا”، بل نتيجة “رغبة روسيا في توسيع حدودها وهذا يتعارض مع القانون الدولي”.

وحسب تاياني، فإن “روسيا ستكون محاوراً في المستقبل”، وقال “إنها دولة عظيمة، لكننا في هذه اللحظة ندين بشدة ما تفعله في أوكرانيا. لقد جرى ارتكاب جرائم حرب”.

ورأى تاياني أنه “سنحتاج لمواصلة التحدث مع روسيا في المستقبل، كما هو الحال مع الجميع على الساحة الدولية، دون المساس بحقيقة أننا في جانب وهم على الجانب الآخر”، إلا أن “الحوار مستحيل الآن بسبب ما اتخذت من خيارات غير مقبولة بالنسبة لنا”.