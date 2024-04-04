ستولتنبرغ: أمريكا الشمالية وأوروبا بحاجة إلى بعضهما البعض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، إن “الحربين العالميتين، الحرب الباردة وجميع التحديات التي واجهناها منذ ذلك الحين، علمتنا أننا بحاجة لبعضنا البعض”.

وفي كلمته خلال الاحتفال ببروكسل الخميس، بالذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي، أضاف ستولتنبرغ أن “أوروبا تحتاج إلى أمريكا من أجل أمنها، كما أن من الضروري أن يكون هناك تقاسماً عادلاً للأعباء”، مبيناً أن “أوروبا تستثمر أكثر وأكثر”، في ميزانية الحلف.

وأشار أمين سر الناتو إلى أن “معظم أعضاء الحلف، سيستثمرون هذا العام ما لا يقل عن نسبة اثنين بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي في مجال الدفاع”.

وذكر ستولتنبرغ، أنه “في الوقت نفسه، تحتاج أمريكا الشمالية إلى أوروبا أيضاً”، فـ”الحلفاء الأوروبيون يقدمون جيوشاً بمستوى عالمي”، فضلا عن “شبكات استخباراتية واسعة ونفوذاً دبلوماسياً فريداً، مما يضاعف قوة أميركا”، لذا “فمن خلال حلف شمال الأطلسي، تتمتع الولايات المتحدة بأصدقاء وحلفاء أكثر من أي قوة عظمى أخرى”.

وخلص السياسي النرويجي إلى القول: “أنا لا أؤمن بأمريكا فقط بالشكل الذي لا أؤمن فيه بأوروبا وحدها، بل أضع ثقتي بأمريكا وأوروبا معاً في حلف شمال الأطلسي، لأننا معاً نكون أقوى وأكثر أمانًا”.