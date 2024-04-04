إيطاليا تدعم الهولندي روته لخلافة ستولتنبرغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن سلطات بلاده تدعم ترشيح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تنتهي ولاية الحالي يانس ستولتنبرغ في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وقال تاياني للصحفيين، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل، “لقد جرى الحديث عن ذلك بالأمس. نحن أكدنا موقفنا، وهو لصالح رئيس الوزراء الهولندي” المنتهية ولايته.

وأضاف وزير الخارجية الايطالي “هناك أغلبية كبيرة تؤيد روته وبطبيعة الحال، سيتعين علينا انتظار ردود تركيا ورومانيا وهنغاريا”، مشيرا إلى أن الدولتين الأخيرتين “تدعمان ترشيح الرئيس الروماني كلاوس يوهانس”. وقال “آمل أن يتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق” قبل انعقاد قمة الحلف في واشنطن المقررة في شهر تموز/يوليو القادم.