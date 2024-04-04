الرئيس الإيطالي: نلتزم وساحل العاج باحترام المناخ في مجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن بلاده تلتزم إلى جانب ساحل العاج، باحترام المناخ في مجال الطاقة.

وأضاف الرئيس ماتّاريلا في تصريحات لدى اختتامه زيارة لحقل بالين للغاز في ساحل العاج الخميس، الذي تديره مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، أن العلاقة بين بلاده وساحل العاج “ترى في منظورها أشكالاً متزايدة باستمرار من التعاون والدعم المتبادلين، فضلا عن الالتزام المشترك بشأن التحديات الكبيرة التي تنتظرنا”.

وفي هذا السياق، أشار ماتّاريلا إلى أن “تحدي الطاقة يُعدّ واحداً من بين هذه التحديات، والذي يتم التعامل معه ليس فقط بنجاح في إطار استخدام هذه الحقول الكبيرة، مما سيسمح لساحل العاج بأن تكون رائدة في القارة الأفريقية من ناحية إمدادات الطاقة”، بل “لأنه يتيح استخداماً متوافقاً مع المتطلبات المناخية أيضاً”.

وخلص رئيس الدولة إلى القول، إن “هذه مشكلة يتم التعامل معها بشكل مسؤول باستخدام هذه التقنيات التي يحرص عليها كل من ساحل العاج وإيطاليا كثيراً”.