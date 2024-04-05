سفير برلين لدى روما: داعش خراسان أبرز تهديد لألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سفير برلين لدى روما، هانز ديتر لوكاس، إن ألمانيا تعتبر التهديد الذي يشكله تنظيم داعش-خراسان، الذي أشير إليه باعتباره المسؤول عن الهجوم على موسكو قبل أسبوعين، “الأكثر بروزاً” في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لدى حلوله ضيفاً على منتدى مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، أعرب السفير لوكاس، عن “قلق كبير من ناحية الخطر الذي يأتي من جانب الإرهاب الإسلامي”.

وأكد السفير أن “سلطاتنا تراقب الوضع عن كثب، وقد قالت وزيرة داخليتنا نانسي فايزر، بعد الهجوم في موسكو، إن داعش – خراسان هو التهديد الأكثر بروزاً بالنسبة لألمانيا”، وأن “هناك مستوى متزايداً من التهديد الإرهابي، لذلك فإن سلطاتنا شديدة الحذر”.

وخلص لوكاس الى القول، إن “سلطاتنا تركز على مراقبة الأوضاع”، وأنه “في هذا السياق، هناك تنسيق وثيق مع أوروبا، إيطاليا ودول أخرى لرصد الوضع”.