تعاون أوروبي-أمريكي بقطاعات الذكاء الاصطناعي وتقانة الكم واشباه الموصلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استضافت مدينة لوفين (بلجيكا) اليوم الاجتماع السادس لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وحسب المذكرة الصادرة بهذا الصدد “أتاح الاجتماع الاستفادة من العمل الجاري وتقديم إنجازات جديدة لـ TTC بعد عامين ونصف من التعاون”، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد “منتدى رئيسيًا للتعاون الوثيق في قضايا التجارة والتكنولوجيا عبر الأطلسي”.

ومثّل المفوضية الأوروبية في الاجتماع نائبا الرئيس التنفيذي مارغريت فيستاغر وفالديس دومبروفسكيس، وانضم إليهما مفوض السوق الداخلية تيري بريتون، بينما حضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي.

وأشارت المذكرة إلى أن “الاجتماع انعقد في سياق جيوسياسي مليء بالتحديات، بما في ذلك حرب روسيا غير الشرعية ضد أوكرانيا والضغوط الاقتصادية العالمية” وبالإضافة إلى ذلك، فإن “تسريع التحولات الرقمية والخضراء يفتح فرصاً للنمو والابتكار، ولكنه يتطلب أيضاً التعاون عبر الأطلسي نحو نهج مشترك”.

وأظهر الاجتماع أن هناك “التزاما قويا بتعزيز القيادة عبر الأطلسي في مجال التكنولوجيات الناشئة والبيئة الرقمية، تسهيل التجارة والاستثمار الثنائي، التعاون في الأمن الاقتصادي والدفاع عن حقوق الإنسان وقيمه”.

وأشارت المذكرة إلى أن أوجه التعاون عبر الأطلسي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وتقانة الكم والجيل السادس وأشباه الموصلات والتوحيد القياسي

وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجددًا “التزامهما المشترك بالنهج القائم على المخاطر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي ودعم تقنياته الآمنة والجديرة بالثقة”، كما يؤمن كلاهما بإمكانيات الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في إيجاد حلول للتحديات العالمية”.

وأعلن الشركاء أيضًا عن حوار جديد بين مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي ومعهد السلامة الأمريكي بشأن تطوير الأدوات والمنهجيات والمعايير لقياس وتقييم نماذجه.

وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم رؤية مشتركة لشبكة الجيل السادس تحدد مسارًا للقيادة في هذه التكنولوجيا، كما وقعا ترتيبًا إداريًا للتعاون البحثي. ويعتمد هذا على توقعات الجيل السادس التي تم اعتمادها في أيار/مايو 2023، وخارطة طريق الصناعة بشأن الجيل السادس في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وفي مجال أشباه الموصلات، يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتمديد ترتيباتهما الإدارية لمدة ثلاث سنوات، والتي بموجبها يتعاونان بشكل مثمر لتحديد الاضطرابات المبكرة في سلسلة التوريد وضمان شفافية إعانات الدعم. وسوف يلتزمون بالتعاون في مجال أشباه الموصلات القديمة وتوحيد الجهود في مجال البحث لإيجاد بدائل للمواد البيرفلوروالكيل (PFAS) في الرقائق، بما في ذلك من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.