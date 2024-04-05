إيطاليا: وصول 333 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن أن الليلة الماضية كانت حافلة بعمليات رسوّ عديد لقوارب هجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وأضافت المصادر ذاتها في مذكرة الجمعة، أن “333 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة على متن ستة قوارب مختلفة، والتي تمت نجدتها من قبل هيئات الإنقاذ قبالة سواحل لامبيدوزا”، بينما “وصل قارب صغير آخر بشكل مستقل”، مبينةً أن “هناك أكثر من 1200 شخص في النقطة الساخنة على الجزيرة”.

في غضون ذلك، “من المنتظر وصول سفينة (ماري يونيو) التابعة لمنصة (Mediterranea Saving Humans) التي تضم عدة منظمات إنقاذ غير حكومية، إلى ميناء بوتسالّو (التابع لمحافظة راغوزا)، بعد أن أنقذت أمس 58 شخصاً في المياه الدولية، على بعد حوالي مئة ميل بحري عن السواحل الليبية”.

ووفقا لما أفادت المنظمة غير الحكومية نفسها، فأن “عملية الإنقاذ كانت معقدة، أطلق خلالها زورق دورية تابع لخفر السواحل الليبي، أعيرة نارية، مما أثار الذعر بين المهاجرين، الذين ألقى بعضهم بأنفسهم في عرض البحر”.