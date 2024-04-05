ترحيب أوروبي بقرار إسرائيل فتح نقاط وصول إضافية للمساعدات إلى غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها “أُحِيطت علماً” بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح “نقاط وصول إضافية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع”، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، “ولا سيما الالتزامات بفتح ميناء أسدود ومعبر إيريز (بيت حانون)، للسماح بالتدفق المباشر للمساعدات إلى شمال غزة وزيادة المساعدات من الأردن”.

وأشارت في مذكرة إلى أن هذه التدابير “ينبغي تنفيذها بسرعة وبشكل كامل”.

كما جدد الجهاز التنفيذي الأوروبي الدعوة إلى “حماية المدنيين الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”، معلنا “العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين، والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة: البرية والجوية، بما في ذلك عبر الممر البحري”.

ونوهت المذكرة بأن الاتحاد الأوروبي أعلن “زيادة دعمه المالي والإنساني للشعب الفلسطيني بشكل كبير وأطلق 44 رحلة جوية نقلت ما يقرب من ألفي طن من المساعدات حتى الآن، كجزء من عملية الجسر الجوي الإنساني الأوروبي”.