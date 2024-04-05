الرئيس الإيطالي: غانا نموذج للديمقراطية في أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشاد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بجمهورية غانا، واصفا إياها بأنها “نموذج للديمقراطية في أفريقيا”.

وفي تصريحات لدى اختتام لقاء مع نظيره الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو أدون في العاصمة أكرا الجمعة، أضاف الرئيس ماتّاريلا، أنه “في الوقت الذي يبدو فيه النظام الديمقراطي ببعض بلدان غرب أفريقيا متعثراً حقاً، فإن غانا، بعملها في مجال ترسيخ القيم الديمقراطية وسيادة القانون والتعددية السياسية والاجتماعية، تقدم نموذجا كبيراً ذا قيمة كبيرة للمجتمع بأكمله، المنطقة والقارة الإفريقية برمتها”.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه “بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها، نجحت غانا بالتغلب على الأزمة المالية البيئية التي وضعتها على المحك في الفترة الماضية، وهذا سيسمح باستعادة الهدوء والسكينة بقوة”.