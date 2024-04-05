الرئيس الإيطالي: إنريكو ماتّي كان صديقا حقيقيا لأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/أكرا- أشار رئيسة جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا إلى إن اختيار اسم إنريكو ماتّي، مؤسس مجموعة إيني للطاقة، للخطة التي أطلقتها الحكومة الإيطالية للاستثمار في القارة السمراء “لم يكن من قبيل الصدفة”.

وأشار رأس الدولة الإيطالية، من أكرا المحطة الثانية لجولته الأفريقية، في محادثات مع رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إلى أن “ماتّي كان صديقا حقيقيا لغرب أفريقيا وللقارة بأسرها ضد كل أشكال الاستغلال الاستعماري”، ومن أجل “التعاون على قدم المساواة لحماية الموارد المحلية وهذا هو الهدف من خطة ماتي”، التي أعلنتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وأضاف “بالتالي، فإن الخطة تهدف إلى التعاون وفقا للمؤشرات والاحتياجات التي تحددها بلدان القارة”.