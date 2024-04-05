ماتّاريلا: حاجة لتدفقات هجرة قانونية ومنتظمة ومحددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “هناك حاجة لتدفقات هجرة قانونية، منتظمة ومحددة بشكل متفق عليه”.

وفي تصريحات لدى اختتام لقاء جمعه ونظيره الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو أدون في العاصمة أكرا الجمعة، أضاف الرئيس ماتّاريلا، أن “إيطاليا موطن لجالية غانية كبيرة ومحترمة، وهي مندمجة بشكل جيد للغاية، تقدم مساهمتها في الاقتصاد الإيطالي وتمثل أواصر الصداقة بين غانا وإيطاليا”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “كل هذا يجعلنا نفكر بطبيعة الحال في ضرورة أن نعالج معًا وعلى المستوى العالمي، الأبعاد المتزايدة والكبيرة للهجرة، التي يجب تحويلها من ظاهرة غير منظمة بأيدي متاجرين قساة بالبشر، إلى ظاهرة تنظم عن طريق دخول قانوني يتم بشكل منتظم، مرخص ومحدد بشكل متبادل”.

وأعلن رئيس الجمهورية، أن “فسح المجال لأجيالنا الشابة والتعاون يُعدّ هدفاً مهماً”، وفي هذا السياق “سأزور غدًا مركز تدريب أشيمان، الذي يتلقى فيه الشباب الغانيون، من خلال مشروع يروج له اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، تدريبًا احترافيًا، يتم بعده تلقينهم اللغة الإيطالية”، واختتم بالقول: “إنها طريقة إيجابية لتحديد وتوضيح كيفية معالجة قضية الهجرة”.