مسؤول إيطالي: خفر سواحل ليبيا يعيد مهاجرين إلى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

صقلية ـ اشتكى مسؤول محلي إيطالي، من أن قوات خفر السواحل الليبية، تقوم بإعادة المهاجرين من عرض المتوسط إلى البلاد.

هذا وقد أعلنت منصة (Mediterranea Saving Humans) التي تضم عدة منظمات إنقاذ غير حكومية، عن “عملية إنقاذ معقدة”، نفذتها سفينتها (ماري يونيو)، “أطلق خلالها زورق دورية تابع لخفر السواحل الليبي، أعيرة نارية، مما أثار الذعر بين المهاجرين، الذين ألقى بعضهم بأنفسهم في عرض البحر”.

وبهذا الصدد، قال رئيس بلدية بوتسالّو، روبرتو أمّاتونا إن “بعض المصادر تفيد أنه كان هناك أكثر من قارب هجرة في منطقة وسط البحر المتوسط، وقد تم تحميل العديد من ركابها من المهاجرين على متن قارب دورية تابع لخفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى البلاد، بينما تمكن آخرون من القفز إلى الماء”.

وبالنسبة للعمدة، فإن “الأمر قد اشتمل على عمل خليق بحرب عصابات حقيقية ضد أشخاص عزل، وكذلك ضد سفينة إيطالية”، لذلك “يتعين على الحكومة الإيطالية أن تتدخل بشكل عاجل لحماية مواطنينا المشاركين في العمليات الإنسانية وكذلك حماية الأناس العزل”.

وأشار أمّاتونا إلى أنه “قد تم بالفعل تنبيه السلطات الصحية لتعزيز الدعم الصحي على رصيف الموانئ، بمساعدة فريق من الأطباء النفسيين”.