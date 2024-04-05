إيطاليا: مع غانا لضمان حرية الملاحة ضد القرصنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت إيطاليا على لسان رئيسها سيرجو ماتّاريلا، إلى تعزيز التعاون مع جمهورية غانا لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وضد القرصنة.

وفي تصريحات لدى اختتام لقاء جمعه ونظيره الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو أدون في العاصمة أكرا الجمعة، قال الرئيس ماتّاريلا: “لقد تحدثنا عن الأزمة في منطقة الساحل وما يترتب عليها من قلق كبير، سواء أكان من ناحية الانقلابات العسكرية التي تبطل الديمقراطية وتمحوها، وهو وضع غير مقبول، أم ما تخلقه من إضعاف للتعاون الإقليمي الذي يعد ثمينًا للغاية في غرب أفريقيا”.

وأضاف رئيس الدولة أنه “هكذا، نحن نعمل بشكل جيد حتى الآن من خلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”، كما أن “هناك حاجة لاستعادة هذا التعاون بالكامل واعادة إحلال الديمقراطية”، معربا عن “تقدير إيطاليا الكبير لدور غانا والجماعة الاقتصادية المذكورة في الدفع والحث بقوة على استعادة الديمقراطية في تلك البلدان، وبالتالي استعادة التعاون الكامل على المستوى الإقليمي”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن “هذا الأمر سيفيد أيضا في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بشكل فعال” وفي هذا السياق “تنظر إيطاليا باهتمام كبير إلى مبادرة أكرا، وهي منصة تحت القيادة والمسؤولية الأفريقية”.

وتابع: “لقد تحدثنا أيضاً عن أهمية الحفاظ على التزام ثابت في محاربة القرصنة ونشاط الاتجار غير المشروع في خليج غينيا”، مبيناً أن “إيطاليا تعاونت في السنوات الأخيرة بتسخير إحدى سفنها، وأشكر البحرية الغانية جزيل الشكر على تعاونها وغانا على الحفاوة التي أحاطت بها سفينتنا، التي تتعاون من أجل هذا الهدف المشترك المتمثل بتأمين حرية الملاحة”.