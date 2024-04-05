إغلاق السفارة الإسرائيلية بروما دون تعزيز أمن بقية المواقع اليهودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق مقر سفارتها في العاصمة الإيطالية، دون أي تعزيز للإجراءات الأمنية لبقية المواقع اليهودية.

وعلمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية من مصادر من الجالية اليهودية بروما، أن “الإنذار الأمني ​​مرتفع منذ أشهر، لكن في الساعات القليلة الماضية، وبعد التحذير من هجوم إيراني محتمل ردا على الغارة ضد المجمع الدبلوماسي في دمشق وإغلاق السفارة الإسرائيلية في روما، لم يكن هناك مزيد من التأهب، أو تعزيز تطبيق الإجراءات الأمنية”، حول المواقع اليهودية في العاصمة.

ووفقا لما أكده مصدر إسرائيلي لجهات إعلامية، فقد “تم إغلاق 28 سفارة إسرائيلية اليوم وسط مخاوف من انتقام إيراني محتمل للغارة على دمشق التي قتل فيها سبعة ضباط من الحرس الثوري”، موضحا أن “الإجراء يأتي في يوم حساس بشكل خاص، كونه آخر جمعة من شهر رمضان والذي يتم فيه الاحتفال بيوم القدس في إيران”.