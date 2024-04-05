إيطاليا: استمرار حبس الفلسطينيين المعتقلين في لاكويلا بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أبروتسو ـ أيدت محكمة المراجعة في لاكويلا الحبس الاحتياطي للفلسطينيين الثلاثة الذين اعتقلوا في آذار/مارس بتهم ترتبط بالإرهاب، وهم عنان يعيش، علي عرار ومنصور دغمش.

وبشأن المتهم يعيش، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو من أصل طولكرم في الضفة الغربية والمعتقل في تيرني، رفضت محكمة الاستئناف أصلاً، طلب تسليم قدمته إسرائيل، تلبية للطلب الذي قدمه محامي الدفاع عنه، فلافيو روسّي ألبرتيني”.

وتتهم السلطات الإسرائيلية المواطن يعيش، الذي يقيم ويعمل في لاكويلا منذ عام 2017، بتمويل مجموعة مسلحة في مخيم لاجئين، تسمى لواء طولكرم. وقد قال بهذا الصدد: “أنا لست إرهابيا، لكن من حق كل الناس أن يناضلوا من أجل حريتهم”، مبيناً أن “نضال الفلسطينيين يشبه ما قام به الإيطاليون في عهد المقاومة أو كنضال أوكرانيا المدعومة من الغرب، دون أن يصفه أحد بأنه عمل إرهابي”.

وكان الفلسطيني قد دافع عن نفسه خلال تصريحات عفوية أثناء استجوابه أمام قاضي التحقيق، كما تحدث أيضاً عن مقتل خطيبته وعن محاولة القتل التي تعرض لها عام 2006 على يد بعض الجنود الإسرائيليين.