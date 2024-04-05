ميلوني: حاجة لتحالف بين العلم وعالم السياسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “السياسة إذا كانت تُمارس دون دعم وكفاءة العلماء، فهي عرضة لخطر الوقوع في الغوغائية، ومن ناحية أخرى، فإن الجهاز التقني العلمي الخالي من النظام السياسي والمبادئ الأخلاقية مهدد بالوقوع في التكنوقراطية”.

وفي كلمتها خلال مؤتمر “العلم محور الدولة”، الذي نظمته جمعية العلماء الإيطاليين (ISA) في قصر فيديكيند (مقر صحيفة إل تيمبو بروما)، قالت رئيسة الحكومة، إنه، استناداً لما سلف ذكره، “يجب أن يكون العلم والسياسة حليفين في السعي لتحقيق الهدف المتمثل بتفضيل الصالح العام”.

وأعربت رئيسة الوزراء، عن “الاقتناع بأن من الضروري إقامة الحوار بين رجال ونساء العلم من جهة والمؤسسات من جهة أخرى، وبشكل خاص في وقت مليء بتحديات عديدة معقدة للغاية”، كما أن “علينا أن نبذل كل جهد لتحقيق الهدف الذي يوحدنا، ألا وهو ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا ولأمتنا”.

وبشأن استخدام الطاقة النووية النظيفة، وأشارت ميلوني إلى أن “هناك منظوراً ورؤية عظيمة تنبع من إمكانية إنتاج طاقة نظيفة من الاندماج النووي في مستقبل غير بعيد”. واختتمت بالقول، إنه “بفضل الدراية التي نلم بها، نشاط البحث والتطوير ونظام الإنتاج الذي لدينا، يمكننا الاستمرار بالنمو ومنح العالم مستقبلًا مختلفًا أفضل”.