البابا: لا تنقصنَّ أبدًا صلاتنا من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس، إلى أن “لا تنقصنَّ أبدًا صلاتنا من أجل السلام!”.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، ففي نهاية صلاة افرحي يا ملكة السماء، ظهر أمس الأحد، حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أرغب بأن أذكر الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادث الحافلة التي خرجت عن الطريق في جنوب أفريقيا قبل بضعة أيام، فلنصلِّ لأجلهم ولأجل عائلاتهم”.

وأضاف البابا، أنه “بالأمس كان اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام. نعلم جميعًا كيف يمكن لممارسة الرياضة أن تربي مجتمعًا منفتحًا ومتضامنًا وبدون أحكام مُسبقة. ولكن لهذا نحتاج إلى مدراء ومنشِّئين لا يهدفون فقط إلى تحقيق الفوز أو الربح. لنشجّع رياضة تعزز الصداقة الاجتماعية والأخوة!”.

وخلص فرنسيس إلى القول: “لا تنقصنَّ أبدًا صلاتنا من أجل السلام، سلام عادل ودائم، لاسيما من أجل أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل. ليُنر روح الرب القائم من بين الأموات ويعضُد الذين يعملون على تخفيف التوتر وتشجيع المبادرات التي تجعل المفاوضات ممكنة. ليمنح الرب القادة القدرة على التوقف لبعض الوقت من أجل التشاور والتفاوض”.